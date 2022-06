Friedenspreis des deutschen Films: BR zeigt Gala aus Aufzeichnung

Bereits zum 21. Mal wurde in diesem Jahr im Vorfeld des Münchner Filmfests am 21. Juni der "Friedenspreis des deutschen Films – Die Brücke" vergeben. Die Preisverleihung im Münchner Cuvilliés-Theater, über die der BR in einer 90-Minuten-Sendung berichtet, erinnert an den großen Regisseur Bernhard Wicki (1919 – 2.000) und seinen Antikriegsfilm "Die Brücke" (1959). Die Preisverleihung wird von Sandra Rieß und Thomas Heinze moderiert und in Interviews begleitet.