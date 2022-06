Frauen-EM 2022 im TV: Comeback des Jahres?

Deutsche Vereine würden solche Summen wohl eher (noch) nicht zahlen. Dabei tut sich sportlich auch in Deutschland mittlerweile etwas. Neben dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München haben sich die TSG Hoffenheim, Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt in letzter Zeit an die Plätze an der Sonne herangepirscht. Das Gefälle ist nicht mehr so groß wie vor einigen Jahren. Die sportliche Qualität steigt kontinuierlich und sichtbar an. Den Beweis dafür soll eben auch der Auftritt der Nationalmannschaft in England liefern.