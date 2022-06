Harry und Meghan: "Handmaid's Tale"-Regisseurin soll Doku drehen

Die Produktionsfirma für die besagte Reality-Doku soll bereits in der Villa des Paares im US-amerikanischen Montecito gewesen sein, heißt es weiter. Auch während ihres gemeinsamen Trips nach New York City vor einer Weile sei Garbus vor Ort gewesen.

Mit Garbus wäre eine Filmemacherin ins Boot geholt worden, die definitiv weiß, wie die Dramen des wahren Lebens eingefangen werden. Mehrere Dokumentationen, die sie entweder selbst drehte und/oder produzierte, waren für einen Oscar nominiert. Etwa "The Farm: Angola, USA" (1998), "Killing in the Name" (2011) oder zuletzt "What Happened, Miss Simone?" (2015), eine Doku über US-Sängerin und Menschenrechtsaktivistin Nina Simone.