Schlag den Star: Rúrik Gíslason wagt 2. Anlauf – das ist sein Gegner

Der Isländer bekommt es am Samstag (2. Juli) mit einem aktuellen deutschen Fußball-Nationalspieler zu tun. Außenverteidiger Robin Gosens findet in seiner Sommerpause Zeit für die ProSieben-Show. "Auf dem Rasen sind wir uns zwar nie begegnet, aber nun habe ich ein anderes Spielfeld gefunden, auf dem ich dir zeigen werde, was ein echter Volltreffer ist!", kündigt der frühere Zweitliga-Profi und isländische Nationalspieler Gíslason an.