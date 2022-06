Tom Hiddleston und Zawe Ashton werden Eltern

Tom Hiddleston (41) und Zawe Ashton (37) werden Eltern! Die 37-Jährige zeigte ihren Babybauch am Mittwoch bei einer Vorführung des Films "Mr. Malcolm's List" in New York City. Dort erschien sie auf dem roten Teppich in einem mit Perlen verzierten, hellen Tüllkleid von Sabina Bilenko Couture. Zu der bodenlangen, schulterfreien Robe kombinierte sie silber-funkelnde Pumps.