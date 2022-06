Only Murders In The Building – 2. Staffel: Serie mit Suchtpotenzial

Damit hatten sie nicht gerechnet: Nachdem die Rentner Martin (Martin Short) und Oliver (Steve Martin) gemeinsam mit ihrer jungen Nachbarin Mabel (Selena Gomez) in der skurrilen Räuberpistole "Only Murders In The Building" diverse Morde aufklärten, stehen sie selbst unter Verdacht. In der neuen Staffel der True-Crime-Parodie von Disney+ haben die halbwegs neurotischen Laienermittler ab 28. Juni eine sehr persönliche Motivation, einen neuerlichen Mordfall in ihrem schicken New Yorker Appartementhaus aufzuklären.