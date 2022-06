ARTE-Doku über Frauen in der Geschichte des Autos: "Tempo – Mut – Erfindungskraft"

Dritte Folge der Staffel

"Bachelorette" Sharon verteilt den ersten Kuss – und zeigt ihre Glatze

In der dritten "Bachelorette"-Folge fällt der erste Kuss. Sharon kommt einem Kandidaten auf hoher See näher. Derweil beichtet Max Sharon, dass er nicht mit ihr ins Bett will. Wie sie darauf wohl reagiert?

