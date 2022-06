Georg Restle über Impfstoff-Recherche von "Monitor": "Ein Jahrhundertskandal"

Weder Impfstoff-Hersteller noch EU haben laut Recherchen von "Monitor" ihre Versprechen an ärmere Länder eingehalten haben. Moderator und Journalist Georg Restle spricht von einem "Jahrhundertskandal".

Der Krieg in Europa, zwischenzeitlich sinkende Inzidenzen und die etwas milder verlaufende Omikron-Variante hatten zuletzt die Diskussion ums Impfen gegen das Corona-Virus entschärft. Dennoch hat sich die Redaktion des ARD-Politmagazins "Monitor" in einem investigativen Recherche-Film mit jener Zusage der Impfstoffhersteller, aber auch der Europäischen Union beschäftigt, die da lautete, man wollen Impfstoffe allen Regionen der Erde zu fairen Bedingungen zugänglich machen.

Laut "Monitor"-Recherchen ist diesbezüglich allerdings wenig passiert. Im Gegenteil. "Was uns umgetrieben hat, war die ungerechte Verteilung der Impfstoffe weltweit", erzählt "Monitor"-Redaktionsleiter und Moderator Georg Restle im Interview mit der Agentur teleschau .

"Da hat die EU-Kommission Hand in Hand mit den Impfstoff-Herstellern verhindert, dass der globale Süden rechtzeitig genügend Impfstoff bekommt. Dazu kommt, dass das Versprechen gebrochen wurde, dass es sich beim Impfstoff um ein gemeinsames geistiges Eigentum der Menschheit handele, das mit allen Staaten geteilt werden sollte. Keines dieser Ziele und Versprechen ist in der Hochphase der Pandemie umgesetzt worden."

Viele Tote in den Townships von Südafrika

Für ihre Recherche waren "Monitor"-Journalisten unter anderem in den Townships von Südafrika unterwegs. "Da sind Tausende gestorben, auch weil sie keine Chance hatten, an Impfstoff heranzukommen", fasst Restle zusammen. "Nicht mal Risikogruppen konnten dort geimpft werden." Auch auf die Frage, ob sich die Situation der ärmeren Länder verbessern werde, weil die Nachfrage nach Impfstoffen in den Industrieländern nachgelassen habe, gibt sich Restle eher skeptisch: "Da würde ich erst mal abwarten, bis die nächste Pandemiewelle die Welt erfasst."