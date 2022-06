Thomas Gottschalk lästert über "weichgekochte" Generation und "Reality-Dödel"

"Ich muss aufpassen, dass ich nicht meine komplette Zeit damit verplempere, irgendwelche Realitystars oder YouTube-Influencer zu beschimpfen, weil ich nicht an sie glaube", redete sich der 72-Jährige in Rage. Er denke sich ständig: "Meint ihr das wirklich ernst?" Außerdem drückte Gottschalk Mitleid für die junge Generation aus, die "so weichgekocht und so ängstlich auf Erfolg bedacht" sei.