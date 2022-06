R. Kelly muss jahrelang ins Gefängnis: Strafmaß am Mittwoch verkündet

Bereits im vergangenen Jahr wurde R'n'B-Star R. Kelly im Missbrauchsprozess schuldig gesprochen. Nun hat das zuständige Gericht in New York das Strafmaß verkündet.

Schuldig oder nicht schuldig? Im Missbrauchsprozess gegen R'n'B-Star R. Kelly fällte die Jury bereits im September 2021 ihr Urteil. Die Anklage gegen den heute 55-Jährigen lautete unter anderem auf sexuelle Ausbeutung Minderjähriger und Kidnapping. Die Geschworenen befanden den Musiker in allen neun Anklagepunkten für schuldig. Ein Dreivierteljahr nach dem Schuldspruch für R. Kelly hat das zuständige Gericht in New York nun das Strafmaß verkündet.

Im Raum stand eine Haftstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslänglich. Die Staatsanwaltschaft forderte mindestens 25 Jahre sowie eine hohe Geldstrafe, die Verteidigung höchstens zehn Jahre. Bei einem letzten Termin in New York, zu dem der frühere Superstar persönlich erschien, verkündete Richterin Ann Donnelly nun das Strafmaß: R. Kelly muss für 30 Jahre ins Gefängnis. Der Musiker habe seinen enormen Einfluss genutzt, um junge Menschen sexuell auszubeuten.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung an dem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn waren im Spätsommer 2021 sechs Wochen lang damit beschäftigt, die Missbrauchsvorwürfe aus mehreren Jahrzehnten im Detail zu untersuchen und jeweilige Argumente vor Richterin Ann Donnelly auszuformulieren. Während Anwältin Elizabeth Geddes für die Staatsanwaltschaft auftrat und R. Kelly als Sexualstraftäter bezeichnete, erklärte einer der Anwälte des Musikers, Deveraux Cannick, dass der ehemalige R'n'B-Star selbst zu einem Opfer geworden sei – er sprach von ausgedachten Geschichten sowie ausgeschmückten Erzählungen über Misshandlungen. Kelly selbst verzichtete bis zuletzt auf eine Aussage.

Das letzte Wort in der aktuellen Prozessreihe gegen R. Kelly ist indes wohl noch nicht gesprochen. Schon vor der Urteilsverkündung in New York hatten die Anwälte des US-Sängers angekündigt, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Darüber hinaus lagen zuletzt noch weitere Anklagen gegen den Musiker vor, auch in den US-Staaten Illinois und Minnesota – der nächste Prozess startet Mitte August in Chicago. R. Kelly, der bereits seit 2019 inhaftiert ist, stritt bis zuletzt alle Anschuldigungen ab.