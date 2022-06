Reporterin Antonia Rados hört bei RTL auf

Sie berichtet live vom Irakkrieg und war zuletzt auch im Ukraine-Krieg als Reporterin unterwegs. Nun beendet Antonia Rados ihre Tätigkeit bei RTL, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. Es ist der Abschluss einer Zusammenarbeit, die mehr als 25 Jahre umfasste. "Mehr als ein Vierteljahrhundert war RTL meine journalistische Heimat, und ich habe all die Jahre gerne für den Sender gearbeitet", lässt sich die 69-Jährige in der Mitteilung des Kölner Senders zitieren. Sie bedankte sich bei RTL und ihren Kollegen und Kolleginnen dafür, dass ihr "freie Hand" gelassen wurde. "Ich wünsche der neuen Generation von Reportern und vor allem Reporterinnen bei RTL alles Gute." Zuletzt war Antonia Rados als Chefreporterin Ausland für RTL im Dienst.