Magnum P.I.: Gibt es nach der 4. doch noch eine 5. Staffel?

Remakes von Serien sind üblicherweise eine dumme Idee. Anfangs regiert, das zeigen Auswertungen aus den USA, die Neugier, die für hohe Zuschauerzahlen sorgt. Doch dann flaut das Interesse rasant ab. Nur rund ein Viertel aller Neuauflagen erreicht eine zweite Staffel. "MacGyver" ist ein Beispiel dafür. "Knight Rider" (2008) wurde indes zum gigantischen Flop. Das Problem in der Regel: Fans von gestern sind ob der moderneren Machart und neuen Besetzung enttäuscht. Bei jungen Zuschauerinnen und Zuschauern stellt sich ein Interesse an solch gestrig betiteltem Entertainment erst gar nicht ein. "Magnum P.I." ist eine Ausnahme. Und doch droht auch dieser Neuauflage nach vier Staffeln jetzt das Aus.

"Magnum" (1980 bis 1988) war schlichtweg wunderbar. Die grandiose Kulisse Hawaiis, eine charmante Besetzung, dazu spannend erzählte Fälle für den Düsseldorfer Altbier trinkenden Privatdetektiv im bunten Hemd (Tom Selleck) und seine Crew. 2018 startete in den USA eine Neuauflage – und die Produzenten von Universal Television gingen das eine oder andere Wagnis ein. Zwar blieben die meisten Kernrollen erhalten, jedoch machten sie den Hausverwalter Higgins, der einst so herrlich britisch von John Hillerman gespielt wurde, zur Frau. Perdita Weeks wurde zu Juliet "Jules" Higgins. Sie leitet jetzt das Anwesen auf Hawaii, auf dem der neue Magnum (Jay Hernández) leben darf. Regelmäßig greift sie ihm bei seinen Fällen unter die Arme. Beide verbindet bald schon eine Freundschaft.

Zachary Knighton als Orville "Rick" Wright, Stephen Hill als TC sowie Amy Hill in der neuen Rolle der Hausangestellten Teuila "Kumu" Tuileta vervollständigen das Ensemble. 20 Folgen umfasst die vierte Staffel der Serie, die VOX in Doppelfolgen am Freitagabend zeigt.

Fortsetzung bei anderem Network? In der erstaunlich großen "Magnum"-Community im Netz trifft die Neuauflage wie üblich bis heute auf ein geteiltes Echo. Und doch haben erstaunlich viele Gefallen an dieser Neuinterpretation eines TV-Klassikers gefunden. Der Grund ist simpel: "Magnum P.I." ist spürbar mit Liebe gemacht. Die Serie verrät das Original nicht, sondern orientiert sich in vielerlei Hinsicht an ihm. Sicher: Das Remake ist mit deutlich mehr Tempo erzählt. Die hohe Schnittfolge, die für US-Produktionen typischen hastigen Dialog-Feuerwerke und die Gagdichte sind für Nostalgiker gewöhnungsbedürftig. Und: Es fehlt die inhaltliche Tiefe des Originals, das neben den jeweiligen Fällen ja auch ein hochdramatische Privatgeschichte Magnums rund um seine Ehefrau erzählte. Magnum löste damals beileibe nicht jeden Fall, sondern konnte scheitern – auf hohem Niveau.

"Magnum P.I." ist da mehr Popcorn, mehr Oberflächlichkeit. Spaß macht die Serie dennoch, zumal sie mit großartigen Aufnahmen vom schönsten Platz der Erde nicht geizt. Dazu verfügt über sie über eine gehörige Portion Charme, wunderbare Gastauftritte und die eine oder andere durchaus überraschende Storywendung.

Nach den ersten beiden Staffel nahmen die Zuschauerzahlen in den USA deutlich ab. Ordentlich sind sie immer noch. Dennoch entschied der ausstrahlende Sender CBS im Mai 2022, die Serie nicht mehr fortzuführen, nachdem man sich mit der Produktion nicht mehr einigen konnte. CBS war nicht wohl mehr bereit, Lizenzkosten für die Marke zu tragen.

Der Aufschrei in den sozialen Netzwerken war groß. Jetzt aber leuchtet neue Hoffnung am Horizont von Honolulu: NBC und der Kabelsender USA Network könnten womöglich für eine Weiterführung sorgen, meldet das gewöhnlich gut informierte Portal "Deadline". NBC besäße dann die Rechte an einer fünften Staffel, die ersten vier würden bei USA Network laufen. Eile ist geboten, die Vorverträge mit den Hauptdarstellern gehen zu Ende.

