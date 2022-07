"Böhmi brutzelt": Wie schlagen sich die Kaulitz-Brüder an Böhmermanns Herd?

Der kann ja wirklich kochen! – So oder ähnlich fielen viele Reaktionen aus, als Jan Böhmermann im vergangenen Jahr mit seiner Kochshow "Böhmi brutzelt" Premiere feierte. "Ich wollte mal eine Sendung machen, wo man nicht nur den Kopf anstrengt, sondern Leute zusammenbringt", hatte der Entertainer damals seine Motivation erläutert. Bei seiner anderen Show, der Satire-Late-Night "ZDF Magazin Royale", würde "jeder Text von 20 Leuten über drei Wochen geschrieben", sagt er, "und jedes Wort muss stimmen". Dagegen sei es an den Herdplatten "einfach entspannter". Und tatsächlich erwiesen sich die sechs Episoden, in denen Böhmermann von Rapper Xatar über Motsi Mabuse und Mai Thi Nguyen-Kim bis Igor Levit allerlei TV- und sonstige Prominenz begrüßte, als überaus unterhaltsam. Nun geht das Koch-Talk-Format bei ZDFneo in die zweite Runde. Zum Auftakt stehen die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz mit hinterm Herd.

In den sechs neuen Folgen, die der Spartensender immer samstags, 19.45 Uhr, zeigt, bleibt das Konzept wie gehabt simpel: Böhmermann stellt sich an den Herd, kocht und spricht mit prominenten Gästen vor allem über Kulinarik und Essen. Starköche, Wettbewerb oder Spiele suchen die Zuschauerinnen und Zuschauer, anders als in anderen Kochshows, hingegen vergebens. Während Böhmermann seinem Gast am Anfang jeder Ausgabe ein Überraschungsrezept überreicht, an dem sich dieser versuchen soll, bleibt das geplante Gericht des Gastgebers geheim. Nach der Staffelpremiere mit den Kaulitz-Brüdern – einst mit Tokio Hotel berühmt geworden und heute in Hollywood ansässig – beehren den kochenden Böhmermann mit Klaas Heufer-Umlauf, Enissa Amani, Salwa Houmsi, Ina Müller und Dr. Lady Bitch Ray weitere Prominente unterschiedlichster Couleur.