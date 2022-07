"Aktenzeichen XY... Vermisst": Im Fall Scarlett Salice gingen rund 80 Hinweise ein

Anfang September 2020 begab sich die damals 26-jährige Studentin Scarlett Salice aus Paderborn auf eine Wanderung an der deutsch-schweizerischen Grenze. Am 10. September verlor sich auf einem Parkplatz zwischen Todtmoos und Wehr, mitten im Wald, ihre Spur. In die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" am Mittwochabend wurde das Verschwinden thematisiert. Mit Erfolg: Rund 80 Hinweise, heißt es in einem Update auf der Facebook-Seite der Sendung, seien seither bei der zuständigen Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen eingegangen.