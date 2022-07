Formel 1 2022 im TV: Großer Preis von Großbritannien live im Free-TV

International genießt die Formel 1 ohne Frage weiterhin große Aufmerksamkeit. Hierzulande indes tut sich die Premium-Sportart von einst schwer. Was mehrere Gründe hat: Zum einen fehlt ein siegfähiger deutscher Fahrer. Sebastian Vettel und Mick Schumacher fahren hinterher. Dazu kommt, dass es auf deutschem Boden nicht mal mehr ein Rennen gibt. Der Formel-1-Zirkus macht lieber Station in Saudi-Arabien, Bahrain und Abu Dhabi. Und schließlich sind die Rennen nun schon im zweiten Jahr in Folge nicht mehr live im freien Fernsehen empfangbar.