Glaube, Liebe, Hoffnung – Queere Liebe in der Kirche: ARD-Doku

Immer mehr queere Menschen – Lesben, Schwule, Bisexuelle – outen sich und ringen um Anerkennung, auch was ihren Arbeitsplatz in der katholischen Kirche betrifft. Inzwischen hält selbst der Münchner Kardinal Marx Queer-Gottesdienste, und der Sänger Patrick Lindner freut sich über die Akzeptanz hinsichtlich der Segnung seiner gleichgeschlechtlichen Ehe. Der Priester Wolfgang Rothe gab kürzlich den aufschlussreichen Sammelband "Gewollt. Geliebt. Gesegnet. Queer-Sein in der katholischen Kirche" heraus. Alles auf dem besten Wege also?