"Terra X" über Vincent van Gogh: verblüffende Erkenntnisse über einen großen Künstler

Van Goghs Weg in die Kunst war alles andere als einfach: Aufenthalte in Nervenanstalten, Anfälle oder seine Selbstverletzung am Ohr haben ihn gekennzeichnet. Aber es soll ausgerechnet sein dramatisches Schicksal gewesen sein, das ihn zum bekanntesten Künstler aller Zeiten werden ließ. Die wichtigsten Etappen seines Lebens werden in Spielszenen nachgestellt und nehmen das Publikum mit auf eine Reise in die Welt van Goghs.