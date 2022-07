Anja Reschke bekommt eigene ARD-Show: "Freue mich riesig"

Geht es um Investigativjournalismus in Deutschland, kommt man am Namen Anja Reschke nicht vorbei. Seit vielen Jahren gehört die 49-Jährige zu den profiliertesten Angehörigen ihres Berufszweigs, was sie unter anderem als langjährige Moderatorin im ARD-Politmagazin "Panorama" unter Beweis stellt. Ab kommendem Jahr erweitert Reschke ihre TV-Präsenz und bekommt ihre eigene Sendung im Ersten. In dem noch unbetitelten Format stellt sie investigative Recherchen vor, die sie in die teils komplexen politischen Zusammenhänge einordnen wird.