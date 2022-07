Fredl Fesl – I bin wia i bin: Lebenslinien-Porträt über den Bayern-Barden

Das Lebenslinien-Porträt des am 07. Juli 1947 in Grafenau / Niederbayern geborenen Volkssängers und Kabarettisten Fredl Fesl ist zwar ein fast schon antiquarisches TV-Stück (Erstsendung 2003), aber eben doch so kraftvoll wie am ersten Tag. "I bin wia i bin" – dieses Motto gilt für alle Lebenslagen Fesls, einschließlich des Schockmoments von 1997, als er die Diagnose "Parkinson" erhielt. 2006 sagte er der Bühne ade, die er Mitte der 70er-Jahre in der Mitmach-Musikkneipe Song Parnass am Max-Weber-Platz in München bestieg. Ein raketenhafter Aufstieg folgte mit seiner Königsjodler-Persiflage, mit dem "Rittersepp" von Grünwald und vor allem dem Taxifahrer-Song, einer Liebeserklärung an München auf Umwegen, die ihn in eine Reihe mit den großen Volkssängern hebt.