Frau Jordan stellt gleich – neue Staffel auf ProSieben: zwischen Wettsaufen und Chauvinismus

Frau Jordan wagt in der dritten Staffel einen Ausflug in die Werbebranche. Nach der Premiere beim Streamingportal Joyn zeigt ProSieben die zehn Episoden nun auch im linearen TV als Erstausstrahlung.

Vegane Lasagne im Stadthaus! – Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) und ihre Nachfolgerin Renate (Mira Partecke) können es kaum glauben: "Gemüse hat sich schneller durchgesetzt als Frauen." Dabei haben sich die beiden in zwei Staffeln der Comedyserie "Frau Jordan stellt gleich" redlich um Gleichberechtigung bemüht. Weil das nur bedingt klappte und der Dauerkonflikt Evas mit Bürgermeisterin Sommerfeld (Adina Vetter) zuletzt eskalierte, wurde Eva kurzerhand beurlaubt – und landet in der dritten Staffel nun in einer Werbeagentur.