Fußball-EM der Frauen: Eröffnungsspiel England - Österreich live im Free-TV

Die fußballfreie Zeit hat ein Ende. Zwar dürfen Top-Stars wie Joshua Kimmich und Manuel Neuer nach den absolvierten Nations-League-Partien die Füße erst einmal hochlegen. Fans des runden Leders steht trotzdem ein echtes Highlight ins Haus: Die Europameisterschaft der Frauen, die mit der Partie England gegen Österreich eröffnet wird. Im Ersten gibt es das Aufeinandertreffen der beiden Nationen in Manchester live zu sehen. Moderator Claus Lufen meldet sich aus der englischen Metropole und dem altehrwürdigen Old Trafford. Als Expertin steht ihm Nia Künzer zur Seite. Kommentiert wird das Eröffnungsspiel von Christina Graf.

Die Europameisterschaft der Frauen hält bis zum großen Finale am 31. Juli einige Highlights parat. Ungewohnt für Fußballfans mittlerweile: Alle Spiele des Turniers gibt es live im frei empfangbaren TV oder zumindest im kostenlosen Livestream zu sehen. ARD und ZDF wechseln sich in der Ausstrahlung der Spiele ab, auch die jeweiligen Mediatheken sind in die Berichterstattung involviert. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky kommentierte diese Tatsache wie folgt: "Das zeigt, welchen großen Stellenwert der Frauenfußball für uns hat." Er erwartet sich von der EM ein "besonderes Highlight, denn Frauenfußball wird auch in England großgeschrieben". Zudem überträgt DAZN alle Spiele live. Den Spielplan und alle Sendetermine finden Sie hier.