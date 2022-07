Grünen-Politiker plädiert im ARD-"Moma" für mehr Masken in Innenräumen

Steigende Infektionszahlen, doch kaum jemand trägt noch Maske, wo es nicht vorgeschrieben ist. Diesen Umstand prangerte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen im ARD-"Moma" nun an.

Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen hat sich abermals für strengere Corona-Schutzmaßnahmen ausgesprochen. Wie der Gesundheitsexperte im ARD-"Moma" erklärte, sei es angesichts der steigenden Infektionszahlen angebracht, bereits im Sommer wieder vermehrt Masken zu tragen. "Dass Eigenverantwortung nicht reicht, sehen wir im Moment. Gerade in Innenräumen, wo Menschen zusammenkommen, tragen eben doch ganz viele keine Maske", sagte Dahmen. Das mache es dem Virus "superleicht", sich zu verbreiten.

Es sei nun wichtig, sich ausreichend auf den Herbst vorzubereiten, mahnte der Mediziner. "Die Menschen wollen nicht einen weiteren Pandemieherd, aufgrund dessen die Situation wieder so schlimm wird, dass man das ganze Land herunterfahren muss mit einem großen Lockdown." Aus diesem Grund müssten schon jetzt im Sommer Vorkehrungen getroffen werden, urteilte Dahmen. Zudem sei bereits die aktuelle Situation grenzwertig: "Jeder hat derzeit in seinem Umfeld Menschen, die wieder krank werden, die ausfallen", berichtete er. "Wir sehen zum einen, dass es im Krankenhaus durch Personalausfälle zu Belastungen kommt, und zum anderen, dass auch der Sommerurlaub in Gefahr ist, weil die Fluggesellschaften beispielsweise kein Personal mehr haben."