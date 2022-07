"Die Toten von Salzburg" – Kritik zu "Schwanengesang": Intrigen im Orchester

Auf das grenzübergreifende Duo, den im Rollstuhl sitzenden Salzburger Inspektor Palfinger (Florian Teichtmeister) und seinen bayerischen Kollegen Mur (Michael Fitz), kommt im sechsten Fall der Mordreihe "Die Toten von Salzburg" (2021) wieder jede Menge kniffliger Arbeit zu. Das ZDF wiederholt den Krimi zur besten Sendezeit. Im Thermalbad eines Salzburger Hotels wird ein Orchesterdirigent erschlagen aufgefunden – viele kommen als Täter in Betracht. War es Rache am unwirschen Maestro oder Eifersucht, war übergriffige Sexualität im Spiel?

Dem Team um den Salzburger Regisseur Erhardt Riedlsperger hat es sichtlich Spaß gemacht, in der Szenerie eines Klassik-Orchesters zu wühlen und dabei berufsnotorischen Intrigen und Eitelkeiten nachzuspüren. Gedreht wurde an der Salzach bereits im Sommer 2019.

Über 7 Millionen sahen die Erstausstrahlung

Die Deutschlandpremiere am 27. Januar 2021 bescherte dem ZDF und der beliebten Krimireihe ein fulminantes Quotenhoch: 7,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Spurensuche. Daraus resultierte ein starker Gesamtmarktanteil von 21,5 Prozent. In der jungen Zielgruppe reichte es immer noch für beachtliche 8,8 Prozent. Zuvor lief "Schwanengesang" bereits im ORF, in Österreich durfte man sich über mehr als eine Million Zusehende freuen. "Schwarzer Humor made in Austria, glaubwürdige Darsteller, ein spannendes Drehbuch und das alles eingebettet in die traumhafte Kulisse Salzburgs", beschreibt Produzent Heinrich Ambrosch das Erfolgsgeheimnis der Krimireihe.