Schock für Bevin Prince: Ehemann der Schauspielerin von Blitz getroffen

"One Tree Hill"-Schauspielerin Bevin Prince trauert um ihren Ehemann. Will Friend wurde von einem Blitz getroffen und verstarb.

Der 33-Jährige ist am Sonntagnachmittag (3. Juli) auf einem Boot gefunden worden, nachdem ihn ein Blitz getroffen hatte, wie der Lokalsender WECT6 News berichtet. Demnach war er in der Nähe von Masonboro Island im US-Bundesstaat North Carolina unterwegs. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Schauspielerin Odette Annable (37), eine enge Freundin von Bevin Prince, teilte die tragische Nachricht auf Instagram. "Das Unvorstellbare ist geschehen", schrieb sie zu einem Foto von Will Friend. In emotionalen Worten wandte sie sich direkt an ihn: Der 33-Jährige habe seiner Ehefrau und "allen, die dich kannten" ein "Geschenk" gemacht, "die Leidenschaft zu erleben, die in deiner Seele brannte". Diese habe darin bestanden, "Menschen zu helfen, dein Geschäft aufzubauen, dein Glück zu finden".

Friend sei "in jeder Hinsicht perfekt" für Bevin Prince gewesen. "Du hast ihre Träume unterstützt, du hast ihr das Gefühl gegeben, gesehen zu werden, du hast sie mit jeder Faser deiner Seele angebetet, und ich werde für immer dankbar sein, dass ich diese Art von Liebe erleben durfte", erklärte Annable. Prince habe "die Liebe ihres Lebens verloren und die Welt hat einen wirklich guten Menschen verloren". Weiter schrieb die "Dr. House"-Darstellerin: "Mögest du in Frieden ruhen, du charmanter, witziger, wunderschöner Brite, der Amerika wie die Hölle liebte. Ich liebe dich."

Kaley Cuoco nimmt Anteil Viele Stars drückten ihre Anteilnahme aus. "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (36) nannte die Nachricht "herzzerreißend". "Es tut mir so leid, oh mein Gott", schrieb sie in die Kommentare. Die Schauspieler Jenna Dewan (41), Beverley Mitchell (41) und Rick Gonzalez (43) drückten ebenfalls ihr Mitgefühl aus. Ivana Miličević (48) erklärte: "Was passiert hier? Es tut mir so leid. Ich liebe dich."

Will Friend starb wenige Tage vor seinem 34. Geburtstag. Bevin Prince und er waren seit 2016 verheiratet. Zu Beginn der Corona-Pandemie zog das Paar von New York City nach Wilmington, North Carolina. Dort eröffneten sie 2020 ihr Radsport-Studio Recess.

Prince ist vor allem für ihre Rolle der Bevin Mirskey in der US-Serie "One Tree Hill" bekannt, die sie von 2004 bis 2008 und noch einmal 2012 verkörperte. Weitere Auftritte hatte sie in Serien wie "Dr. House" (2007) und "Desperate Housewives" (2009).