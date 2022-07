Ku'damm 63: ARTE wiederholt die dritte Staffel

"Ku'damm 63" erzählt die Geschichte der vier Schöllack-Frauen und ihrer Tanzschule in West-Berlin weiter. ARTE wiederholt den erfolgreichen Dreiteiler.

1963 in Westberlin, die Farben werden bunter. "Ku'damm 63" setzte 2021 mit drei Filmen die beiden enorm erfolgreichen Dreiteiler nach den Ideen von Star-Drehbuchautorin Annette Hess ("Weissensee") fort, die von vier Frauen in Westberlin erzählen. Nach "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59" weist die Geschichte um die Berliner Tanzschulen-Familie Schöllack nun über die Nachkriegszeit hinaus, hin zu einem freieren Leben. ARTE wiederholt den Historien-Dreiteiler, der bei der Erstausstrahlung im ZDF mit bis zu 16,5 Prozent Marktanteil gute Quoten erzielte, nun am Donnerstagabend.