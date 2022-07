Bachelorette Sharon knutscht sich durch die Sendung – Max geht freiwillig

In der vierten Folge zeigt sich "Bachelorette" Sharon Battiste in Knutschlaune – und hat offenbar schon einen Favoriten. Derweil verabschiedet sich ein Kandidat freiwillig.

Küsse, Eifersucht und ein freiwilliger Abgang: In der vierten Folge der aktuellen "Bachelorette"-Staffel ist einiges los. Sharon entwickelt erste Gefühle und findet es langsam aber sicher einfach zu voll in der Villa.

Das erste Gruppendate führt Sharon und fünf Kandidaten in den thailändischen Dschungel: Steffen, Umut, Dominik, Hannes und Alex. Doch schon bald sitzt das Grüppchen im Regen – denn bei einer Floßfahrt werden die "Bachelorette" und ihre Männer von einem heftigen Schauer überrascht. Gentleman Umut stellt freiwillig seine Körperwärme zur Verfügung, um Sharon vor Unterkühlung zu schützen. Die anderen gucken in die Röhre.

Bei einer Runde "Ich war noch nie" kommt dann so manches Geheimnis zutage. Sharon hat schon mal einen Partner betrogen – zumindest mit einem Kuss. Umut und der ruhige Hannes hatten schon mal einen flotten Dreier (aber nicht zusammen).Und Steffen hat als Erwachsener ins Bett gemacht. Ups. Umut flirtet was das Zeug hält und kehrt glücklich vom Date zurück. Bei den anderen herrscht dagegen Frust. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie bei Sharon punkten konnten. "Beschissen, da hätte ich auch hierbleiben können", schimpft Dominik.

Beim zweiten Gruppendate wird es romantisch. Emanuell, Tom und Lukas werden dazu eingeladen, mit Sharon berühmte Filmszehen nachzuspiuelen, u.a. die Pappschild-Szene aus "Tatsächlich Liebe". Die Texte auf den Schildern dürfen sie selbst verfassen. Emanuell ergreift die Chance, sich den zweiten Kuss der Staffel abzuholen. Und Lukas legt den dritten Kuss direkt hinterher. Tom hingegen stellt sich sogar bei der "Susi und Strolch"-Spaghetti-Szene so ungeschickt an, dass es nicht mal dabei zum Kuss kommt. Er darf genauso wenig den Abend mit ihr ausklingen lassen wie Lukas. Diese Ehre wird Emanuell zuteil. Zu einem weiteren Kuss zwischen den beiden kommt es aber nicht.

Hat Jan die Nase vorn?

Max versucht derweil weiterhin, sexuelle Gefühle für Sharon zu entwickeln. Klappt aber nicht so recht. Und so drehen sich die beiden beim Dreierdate (Jan ist auch dabei) weiter im Kreis. Für den Paragliding-Schirm gilt das nicht, denn der muss wegen schlechten Wetters am Boden bleiben. Plan B: Party mit allen in der Villa. Sharon tröstet den frustierten Jan mit etwas heimlichem Rumgeknutsche. "Willste nen Kuss?" – "Natürlich." Wie romantisch ...