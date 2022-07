Elyas M'Barek: "Finde es total angenehm, mit dem Promibonus zu leben"

In seiner neuen Komödie "Liebesdings" spielt Elyas M'Barek einen Schauspieler, den der Ruhm unglücklich macht. Auch M'Barek sieht an seinem Job nicht nur positive Seiten, kommt damit aber offenbar deutlich besser zurecht als seine Rolle.

Am 7. Juli feiert die Komödie "Liebesdings" Premiere in den deutschen Kinos. Elyas M'Barek (40) schlüpft dafür in die Rolle von Schauspieler Marvin Bosch. Dieser flüchtet im Film von Anika Decker (46) vor Journalisten und Fans. So verpasst er seine eigene Film-Premiere und landet im Theater von Frieda (Lucie Heinze, 34). Wie M'Barek selbst mit dem Leben als Promi umgeht und wohin es ihn zieht, wenn ihm in Deutschland alles zu viel wird, hat er der Nachrichtenagentur spot on news verraten.