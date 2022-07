"Die Kanzlei" bekommt in Staffel 5 eine neue Assistentin

TV-Zuschauer können sich auf eine neue Staffel "Die Kanzlei" freuen. Die ARD-Anwaltsserie kehrt am 23. August mit 13 neuen Folgen (immer dienstags um 20.15 Uhr im Ersten) zurück, wie der Sender am Donnerstag (7. Juli) mitteilte. Das Team der Hamburger Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel, 68) und Markus Gellert (Herbert Knaup, 66) stellt sich darin neu auf.

Laut Ankündigung verlässt Assistentin Yasmin (Sophie Dal, 40) das Team, um ihr Jurastudium abzuschließen. Deshalb wird Charlene Runge, genannt Charlie (Mathilde Bundschuh, 27), die anfangs anwaltliche Hilfe braucht, kurzerhand zur neuen Assistentin in der Kanzlei. Zudem tritt Kanzlei-Detektivin Gudrun (Katrin Pollitt, 55) kürzer, um mehr Zeit für ihr Pflegekind Tina (Cya Emma Blaack) zu haben.

Die Anwälte haben auch in ihrem Privatleben alle Hände voll zu tun. Marion von Brede (Marie Anne Fliegel, 82) zieht kurzerhand bei ihrer Tochter Isa ein und macht sich in der Wohnung und im Anwaltsbüro "nützlich". Markus Gellert sorgt sich derweil um seinen kranken Vater, der ihn vor die Frage stellt, was eigentlich wichtig im Leben ist.