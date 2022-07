Girlsquad - Kritik zur ZDFneo-Serie: düstere Sommerferien

Es soll der Sommer ihres Lebens werden, doch für eine Gruppe Teenager-Mädchen entwickeln sich die Ferien am Meer in eine ganz andere Richtung.

Girlsquad Serie • 08.07.2022 • 20:15 Uhr

Irgendwo am längsten Surfspot Europas, zwischen Biarritz und der Gegend um Bordeaux, haben die Sommerferien begonnen. Ein Grund zu feiern! Vier Freundinnen, die sich die "Girlsquad" nennen, wollen in den altersbedingt endlos erscheinenden Ferien den Abenteuern ihres Lebens begegnen. Dass die kommenden Wochen so düster werden würden, hätten sich DJane Ruby (Lola Saint-Gilles), Influencerin Chloé (Uma Couji) , die sensible Constance (Apollonia Luisetti) und die vierte im Bunde, Sofia (Mina Boudjani), allerdings nicht vorgestellt. Am Abend nach der euphorischen Strandparty liegt ein Mädchen schwer verletzt am Straßenrand.

Es ist Anaïs, 14 Jahre alt und die kleine Schwester eines Jungen aus der Clique. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Während Anaïs um ihr Leben kämpft, versucht sich ein anderes junges Mädchen umzubringen, doch Sofia rettet sie. Schließlich erhält Chloé erhält vom Unbekannten "The Voyeur" eine Drohung, die alle betrifft. Ein Foto der schwer verletzten Anaïs wandert gleich mit durchs Netz. War "The Voyeur" Zeuge des Unfalls oder hatte er gar etwas damit zu tun? Warum hat "The Voyeur" nichts unternommen, und weshalb bedroht er die Gruppe?

"Girlsquad" ist eine Teenager-Serie aus Frankreich. Die zehn, jeweils 20 Minuten langen Folgen zeigt ZDFneo nun am Stück. Von 20.15 Uhr bis 0.00 Uhr können alle Episoden linear "gebingt" oder – was der Zielgruppe eher entsprechen dürfte – direkt nach Ausstrahlung in der Mediathek abgerufen werden.

Tatsächlich wird die Erlebniswelt junger Menschen in "Girlsquad" mit einer recht spannenden Story verknüpft, auch wenn die ein oder andere Konstruktion nach "Schema F" funktioniert und die wie fast immer bei Jugendserien etwas lieblose deutsche Synchronisation ein bisschen nervt. Dafür entschädigen schöne, authentische Bilder von der französischen Atlantikküste und gute Jungdarstellerinnen und -darsteller. Also dann: Auf in die Girlsnight!

Girlsquad – Fr. 08.07. – ZDFneo: 20.15 Uhr