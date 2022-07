Praxis mit Meerblick: ARD wiederholt "Familienbande" – neue Folgen werden gedreht

Noras Ex-Mann Peer drängt auf die Insel zurück und will mit dem gemeinsamen Sohn Kai gar eine Anwaltskanzlei gründen. Das Erste zeigt den Film von 2020 nun erneut. Wann neue Folgen gesendet werden, steht noch nicht fest.

In der "Praxis mit Meerblick" mehren sich für Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) im Film vom März 2020 die Rückschläge – und fast sieht es so aus, als stehe die Praxis auf Rügen ganz vor der Auflösung. Kaum nach Berlin entwichen, kehrt in "Familienbande" Noras Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) auf die Ostseeinsel zurück, um dort zusammen mit Sohn Kai (Lukas Zumbrock) eine Rechtsanwaltskanzlei aufzumachen.