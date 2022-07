Oprah Winfreys Vater verstorben

Oprah Winfrey (68) trauert um ihren Vater Vernon (1933-2022). Wie die US-Fernsehlegende am Samstag auf ihrem Instagram-Account mitteilte, starb er am Freitag im Alter von 88 Jahren. "Vor weniger als einer Woche haben wir meinen Vater in seinem Hinterhof geehrt", so Winfrey. Ein Gospelsänger sei aufgetreten und Winfreys Vater habe "die Liebe gefühlt und ist darin geschwelgt, bis er nicht mehr sprechen konnte".