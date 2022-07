Klassik am Odeonsplatz: Konzertabend mit Filmmusik

Hollywood goes Classic – so lautet die Devise beim Freiluft-Sommerkonzert "Klassik am Odeonsplatz" in diesem Jahr. Filmmusik wird immer beliebter und so stehen diesmal lauter Oscar-Preisträger und – Nominierte auf dem Programm. Erstmals dirigiert Simon Rattle das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das er im Herbst 2023 übernehmen wird. Filmscores und Titelmelodien aus Blockbustern wie "Star Wars", "Robin Hood" und "Harry Potter" sollen die hoffentlich warme Sommernacht zwischen Theatinerkirche und Residenz verzaubern.