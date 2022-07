Dschungelkind - Kritik: Dieser Film verlangt Geduld

Die Umgebung prägt ein Kind. Zu diesem Thema hat Sabine Kuegler 2005 einen Bestseller über ihre Kindheit im Urwald von Papua-Neuguinea geschrieben. "Dschungelkind" erzählt die Geschichte eines Mädchens, das sich in verschiedenen Welten zurechtzufinden versucht. Für die Rolle der Eltern in der gleichnamigen Leinwandadaption aus dem Jahr 2011, die das Erste nun erneut zeigt, wurden Nadja Uhl und Thomas Kretschmann von TV-Regisseur Roland Suso Richter ("Mogadischu", "Dresden") verpflichtet. Namen, die für Qualität im deutschen Film stehen. Doch entscheidend sind bei diesem Drama zwei andere, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten unbekanntere Personen.

Es sind die zwei Schauspielerinnen, die die Hauptfigur Sabine darstellen. Sina Tkotsch, die durch Fernsehreihen wie "Das Traumschiff" oder die Neuauflage von "Ein Fall für Zwei" inzwischen allgemein bekannt ist, zieht als das 16-jährige Dschungelkind das Publikum in den Film. Sie verspricht nicht viel, nur dass sie eine Geschichte von der Schönheit des Lebens erzählen will. Und ihr Gesicht, ihre weiche Ausstrahlung machen einen neugierig. Wunderbarerweise wird Sina Tkotsch in der Rückblende durch Stella Kunkat ("Romy") ersetzt, die in der Tat genauso beeindruckend ist in der Rolle des jüngeren Dschungelmädchens.