Perfektes Promi Dinner: Nachbarin sprengt Party – Isi Glück macht beim Schnaps schlapp

Urlaubsfeeling beim "perfekten Promi Dinner" auf Vox: wenn Mallorca-Stars kochen, wird es wild. Nachbarn rufen die Polizei und Isi Glück hat am letzten Abend genug vom Schnaps.

Mallorca-Sternchen unter sich: Hier bleibt kein Klischee unbedient. Das "Perfekte Promi Dinner" auf Mallorca bietet bunte Obst-Sonnenbrillen, Party im Pool und Sangria aus Eimern. Für Stimmungssängerin Ina Colada sind die Dinner-Abende mit ihren Kollegen Lorenz Büffel (musikalischer Durchbruch 2016 mit dem Hit "Johnny Däpp"), Almklausi ("Mama Laudaaa") und Isabel "Isi" Glück wie Treffen mit der Familie. Doch der Wettbewerbsgedanke geht auch auf der Gute-Laune-Insel Mallorca nie komplett verloren. Die ehemalige Miss Germany Isi kennt die Wahrheit über die beliebte Partymeile der Insel: "Der Ballermann ist bekannt dafür, dass sich die Leute ins Gesicht lächeln, und sich hintenherum das Messer in den Rücken stechen." Beim "perfekten Promi Dinner" auf VOX geht es um 10.000 €, die die Teilnehmer an einen guten Zweck ihrer Wahl spenden.

Isis böse Befürchtung soll, zumindest was ihre Koch-Kollegen angeht, unbegründet bleiben. Die "Perfekte Promi Dinner"-Woche auf Mallorca beginnt bei der Schönheitskönigin mit Sangria, einem Eimer und vier Strohhalmen. Auch danach fließt der Alkohol weiter und das mit viel Hingabe zubereitete Essen gerät fast in den Hintergrund. Die Vox-Kochshow bekommt am Ballermann eben einen ganz eigenen Stil. Zum Beispiel gehört ebenfalls dazu, auch mal mit einem Kater das Drei-Gänge-Menü zuzubereiten.