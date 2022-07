Riccardo Simonetti bekommt weitere WDR-Show

Der WDR und Riccardo Simonetti (29) bauen ihre gemeinsame Zusammenarbeit weiter aus. Wie der Sender am Montag bekannt gibt, wird ab Herbst 2022 eine fünfteilige Personality-Show für die ARD produziert, die im Ersten, im WDR und in der ARD Mediathek zu sehen sein wird. Weitere Details oder ein Name der Show sind bislang noch nicht bekannt. Auch für das WDR-Kinderprogramm ist Simonetti im Einsatz. So wird der Entertainer für das Jahr 2023 unter anderem eine Lachgeschichte für die "Sendung mit der Maus" umsetzen.