Fußball-EM der Frauen 2022: Spielplan, Sendetermine, TV-Übertragung

Wo und wann findet die EM der Frauen statt?

Die Europameiersterschaft der Frauen wird vom 6. bis 31. Juli in England ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet im Old Trafford in Manchester statt, das Finale im Wembley-Stadion in London. Deutschland ist in der Gruppenphase in Brentford und Milton Keynes im Einsatz.