Das sind die "LOL"-Teilnehmer der neuen Staffel zu Ostern im Ranking!

Die Erfahrung macht's

Zwei unserer drei Favoriten dürften niemanden überraschen. Schließlich haben die beiden in vergangenen LOL-Staffeln gezeigt, was in ihnen steckt. Torsten Sträter bewies in der Auftakt-Staffel seine überragende Selbstkontrolle gegen Konkurrenten wie Carolin Kebekus und Max Giermann und wurde so der erste LOL-Sieger aller Zeiten. Hazel Brugger erreichte bei ihrer ersten Teilnahme in Staffel drei zwar nur den siebten Platz, konnte bei ihrer nächsten Teilnahme jedoch von ihrer gesammelten Erfahrung profitieren und erkämpfte sich einen Rang auf dem Siegertreppchen. Kein Wunder also, dass wir ihr in der fünften Staffel noch mehr zutrauen.