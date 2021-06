Die Alm 2021: Kandidaten und Sendetermine von Staffel 3

Die Promi-Kandidaten leben auf einer Alm in Südtirol in 1.680 Metern Höhe wie vor 100 Jahren. Bei "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" müssen sie auf Strom und fließendes Wasser verzichten, ihr Geschäft erledigen sie auf einem Plumpsklo. Zudem müssen sie die täglich anfallenden Arbeiten erledigen und sich auch um die Tiere auf der Alm kümmern. Alm-Öhi Sepp, schon bekannt aus früheren Staffeln, sorgt auf seiner Alm für Ordnung und macht die Promis mit ihren täglichen Aufgaben zum Leben und Überleben vertraut.

Hier gibt es die wohl größte Änderung im Vergleich zu den früheren Ausgaben. Die sechs Folgen werden nämlich nicht live gesendet, sondern vorher aufgezeichnet. Heißt: Die Zuschauer können keine Kandidaten rauswählen. Die Kandidaten können sich in Spielen, so genannten "Gaudis", vor einer Nominierung schützen.

Wer moderiert "Die Alm"?

Collien Ulmen-Ferndanes und Christian Düren beobachten und kommentieren das Geschehen auf der Alm. Damit gibt es in der dritten Staffel das dritte Moderatoren-Duo. In der ersten Staffel waren Sonya Kraus und Elton die Moderatoren, in der zweiten Staffel moderierten Janine Kunze und Daniel Aminati.