Die Alm 2021: Wer ist Kandidatin Siria Campanozzi?

Siria Campanozzi – wer ist das denn? Das werden sich viele Zuschauer der ProSieben-Show "Die Alm" fragen. Wir stellen die Kandidatin, die schon viel durchgemacht hat, vor.

Mit 21 Jahren ist Siria Campanozzi die jüngste Kandidatin beim Comeback von "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß". Von Beruf ist sie Influencerin. Na klar, was denn sonst? Aber Siria Campanozzi ist auch eine Kämpferin. Und sie will das Leben genießen. Denn Siria weiß nicht, wie lange ihr Leben dauern wird. Die Influencerin leidet an dem seltenen Gen-Defekt LFS, der das Risiko einer Krebserkrankung drastisch ansteigen lässt. "Seitdem ich von dem Gen-Defekt erfahren habe, denke ich, ich muss das Leben noch mehr genießen, weil ich nie weiß, wann der Krebs bei mir ausbrechen könnte", sagt sie.

Ihr Vater verstarb im Alter von 38 Jahren, ihre kleine Schwester verlor wegen eines Tumors ihr Bein. "Auch ich werde erkranken, das ist sicher. Der Gendefekt ist fast wie ein Todesurteil. Denn wenn ein Tumor entsteht, ist er nur sehr schwer zu behandeln, erklärte Siria im vergangenen Jahr im RTL-Interview.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

2020 nahm Siria an der Datingshow "Temptation Island" teil. Gemeinsam mit ihrem Freund Davide stellte sie sich dem TV-Experiment, bei dem Paare sich von Singles beflirten lassen. Davide flirtete etwas zu viel und die beiden trennten sich. Für eine Nacht, denn am nächsten Morgen war wieder alles gut. Durch ihre Teilnahme in der RTL-Show ist Siria nun prominent genug, um bei ProSieben den Almauftrieb zu wagen. Die dritte Staffel läuft ab dem 25. Juni immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben und Streaming-Anbieter Joyn.

Sieht sie sich den Aufgaben gewachsen? "Ich denke, ich könnte gut in den Stall passen. Ich habe kein Problem, im Mist zu stehen. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: Ich habe das ja noch nie gemacht (lacht)." In der Reality-TV-Show müssen die zehn Kandidatinnen die täglich auf der Alm anfallenden Aufgaben verrichten und außerdem in Spielen, den sogannenten "Gaudis" ihre Alm-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Zehn Promis sind dabei, hier sehen Sie Bilder der zehn Alm-Promis.

Auf Luxus müssen die Alm-Bewohner komplett verzichten. Wird Siria das schwerfallen? "Die kleinen Sachen werden mir fehlen, die eigentlich selbstverständlich sind: Wie eben warmes Wasser, Strom oder auch ein gemütliches Bett. Und meinen Freund werde ich auf jeden Fall auch vermissen!" Ohne ihr Handy wird die Influencerin ebenfalls klarkommen müssen. "Normalerweise ist mein Handy an mir angewachsen. So lange musste ich schon lange nicht mehr darauf verzichten. Aber ich habe ja schon mal in einer TV-Show teilgenommen, in der ich auch auf mein Handy verzichten musste. Wenn ich abgelenkt bin, denke ich wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Das wird also wahrscheinlich mein kleinstes Problem sein (lacht)."

Angst hat die 21-Jährige vor der Herausforderung jedenfalls nicht. "Ich habe schon viel durchgemacht und glaube schon, dass ich dadurch eine stärkere Kämpferin geworden bin.", sagt sie. Egal, was auf der Alm auf mich zukommt, es wird nicht schlimmer sein als das, was ich schon erlebt habe."