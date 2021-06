Die Alm 2021: Wer ist Kandidat Hollywood-Matze?

Er war Toiletten-Mann, Bauarbeiter und Türsteher, nun verdient Matthias Schneider sein Geld als Fitness-Influencer "Hollywood-Matze". Da kommt ein öffentlichkeitswirksamer Auftritt bei "Die Alm" natürlich gerade recht.

Durch seine Teilnahme bei der ProSieben-Show möchte der 47-Jährige sich und seinen YouTube-Kanal weiter bekannt machen. "Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich würde ja auch sagen: Ich bin jung und brauche das Geld – aber ich bin ja eher alt und grau. Brauche aber trotzdem das Geld", sagt er. Auch wenn das offiziell nur ein Scherz ist: "Aber Spaß beiseite. Ich wollte einfach mal eine neue Herausforderung angehen. Ich will einfach wissen, wie ich mit den ganzen Kameras und den ganzen Leuten so reagiere."

In seinen YouTube-Videos gibt Matthias alias Matze nicht nur Fitness-Tipps, sondern auch Einblicke in sein Leben. Stolz zeigt er seine neue Hündin Erna, die er auf der Alm nach eigener Aussage am meisten vermissen wird, oder erzählt unter Tränen vom Tod seines Vierbeiners Enno. "Der Tod von meinem Hund war sehr schlimm. Auch wenn es natürlich nicht so aussieht. Ich bin immer emotional. Ich kann mich sehr gut in Menschen hineinversetzen und bin immer hilfsbereit. Und das zusammen mit meinem Aussehen, das macht es oft für andere Menschen kompliziert", sagt er vor seiner "Alm"-Teilnahme.

In der Tat ist Matze eine imposante Erscheinung: stählerne Muskeln und ein blondierte Schnauzbart sind seine Markenzeichen. "Mein Problem ist, dass mich viele falsch einschätzen und unterschätzen. Ich falle äußerlich ja sehr auf, bin eine kräftige Gestalt, wiege über 120 Kilo. Daher ist es oft so, dass die Menschen, erst wenn ich mit ihnen rede, merken, dass ich doch ein ganz Netter bin. Oft werden meine Freundlichkeit, meine Emotionalität und Hilfsbereitschaft mit Naivität oder Dummheit verwechselt. Aber ich halte mich nicht für dumm. Wenn ich merke, der andere tut das aber, dann kommt in mir auch mal Zorn hoch."

Beim Comeback von "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" müssen Hollywood-Matze und die anderen neun Kandidaten ihre Tauglichkeit in den Bergen unter Beweis stellen. Tägliche Aufgaben wie Stallausmisten fallen ebenso an wie Wettkämpfe untereinander, die sogenannten "Gaudis". Folge für Folge muss ein Kandidat die "Alm" verlassen. Mehr über die Kandidaten und die Sendung erfahren Sie hier.

Vor der Gruppendynamik hat Matze mehr Respekt als vor den Kameras, die die Promis rund um die Uhr beobachten. "Ganz klar, die Gruppe", sagt Matze auf die Frage, was ihm mehr Sorgen bereitet: "Ich bin sehr direkt und kein Mann der schönen Worte. Ich kann das, was ich meine, einfach nicht schön verpacken und hau oft was raus."

Übrigens ist Hundedame Erna nicht die einzige, die er vermissen wird. "Auch meine Freunde", erklärt er. "Und ich habe da auch so eine Damenbekanntschaft gemacht – aber mehr sage ich dazu nicht."

"Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" läuft ab 24. Juni 2021 immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und bei Streaming-Anbieter Joyn.