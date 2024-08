"Die Yacht": Kritik zum italienischen Psychothriller im ZDF

Das ZDF-Montagskino setzt die Reihe 'Made in Europe' mit dem italienischen Thriller 'Die Yacht' fort. Regisseur Alessio Liguori erzählt von einer bizarren Geiselnahme auf hoher See, bei der eine Partygesellschaft plötzlich von einem Unbekannten terrorisiert wird.

Eigentlich ist es ein Traum: Vor der malerischen Küste der Halbinsel von Sorrent feiert eine Partygesellschaft ein opulentes Fest: Doch am nächsten Morgen ist "Die Yacht", das titelgebende Luxusboot aus dem Psychothriller von Regisseur Alessio Liguori (2022), plötzlich weit abgetrieben. Verwirrender noch: Die Motor-Schlüssel, die Telefone der Feiergäste, alle Verpflegung sowie das Rettungsboot sind spurlos verschwunden.

Schnell stellt sich heraus: Ein Unbekannter terrorisiert die Freunde an Bord mit einer Entführung auf hohe See. Und er kennt verdächtig viele Geheimnisse, mit der er den Zusammenhalt der Gruppe sprengen kann. Federico (Alessandro Tiberi), Elena (Diane Fleri), Flavio (Filippo Nigro), Claudia (Marina Rocco), Martina (Caterina Shulha) und Enrico (Marco Bocci) geraten in schwere "Seenot".