Dschungelcamp 2022 – Tag 1: Anouschka Renzi macht sich direkt unbeliebt

Premiere in der 15. Staffel: Erstmals steht das RTL-"Dschungelcamp" nicht in Australien. In der ersten Folge, für die mit drei Stunden schon ein saftiger Überlängenzuschlag verlangt werden könnte, müssen sich die Kandidaten erst einmal beschnuppern - und den Zuschauern erklären, wer zur Hölle sie überhaupt sind. Kaum ist dieser Punkt abgehakt, geht es auch schon in den Dschungel und an die ersten Aufgaben. Wer sich dabei besonders verhaltensauffällig zeigt, lesen Sie hier.