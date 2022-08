Kommissar Bäckström – 2. Staffel in der ARD: tödliche Pinocchio-Spieluhr

Mittlerweile ist die Handlung um den mürrischen, arroganten und freilich hochintelligenten Evert Bäckström (Kjell Bergqvist) in der zweiten Staffel angekommen. Bäckström ist unsympathisch wie eh und je. Er motzt, provoziert und grantelt sich auch in den sechs neuen Episoden durch den Polizeialltag. Überraschend ist hingegen der Staffelauftakt, denn statt in Schweden findet sich das Publikum zu Beginn der ersten Folge in einem eingeschneiten russischen Schloss im Jahre 1908 wieder. Was folgt, könnte auch einem High-Class-Horrorfilm entlehnt sein: Eine Gruppe von Kindern spielt inmitten von Prunk und Protz, nur ein kleiner Junge bleibt allein in einem Raum zurück. Dort findet er eine goldene Pinocchio-Spieluhr, ein augenscheinlich wertvolles Stück, das zum Klang einer melancholischen Melodie eine spitze, lange Nase ausfährt. Als die anderen Kinder zurückkehren, ist der Junge tot, die Spieluhr hält er noch immer in der Hand.