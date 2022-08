SPORT1-"Doppelpass": Countdown-Sendung blickt hinter die Kulissen

Zweieinhalb Stunden dauert der "Doppelpass" bei SPORT1 üblicherweise. Jetzt erhält das erfolgreiche Talkformat noch eine Ergänzung. Im "Countdown Doppelpass" blickt Moderatorin Jana Wosnitza zusammen mit Zuschauerinnen und Zuschauern bereits ab 10.00 Uhr hinter die Kulissen der Sendung, die im Hilton Munich Airport Hotel stattfindet. Es werde im "Countdown" darüber hinaus Vorgespräche mit den späteren Gästen in der Runde geben, kündigt SPORT1 an. Zudem steht das Thema Fußball in den sozialen Medien im Mittelpunkt.