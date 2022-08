30 Jahre Andrea Berg: Diese Gäste begrüßt Giovanni Zarrella im ZDF

Was wäre der deutsche Schlager nur ohne Andrea Berg? Sage und schreibe drei Jahrzehnte sind mittlerweile vergangen, seit die Sängerin zum ersten Mal auf der Bühne stand. Heute kann die 56-Jährige auf 16 Studioalben (Bestseller: "Schwerelos", 2010), eine der meistverkauften "Best Of"-Zusammenstellungen in Deutschland (2,25 Millionen) sowie unzählige Gold- und Platinauszeichnungen zurückblicken.

"Dieses besondere Jubiläum einer der erfolgreichsten und sympathischsten Künstlerinnen dieses Landes moderieren zu dürfen, ist eine wirkliche Ehre für mich", sagt Zarrella vorab. "Andrea hat mich von Tag eins an herzlich und mit offenen Armen in der Welt des Schlagers willkommen geheißen. Ich freue mich darauf, ihr jetzt auf diese Art und Weise etwas zurückgeben zu können."

Partystimmung pur verspricht das gemeinsame Hit-Medley mit DJ Bobo. Die Erfüllung eines Kindheitstraums bedeutet für Andrea Berg das Duett "Sharazan" mit Al Bano Carrisi. Mit der Kölner Kultband De Höhner singt sie erstmals auf Kölsch: Als Dankeschön für die langjährige Freundschaft hat sie das Lied "Su schön is et Levve" geschrieben. Der Frontmann der Band, Henning Krautmacher, reicht an diesem Abend den Staffelstab an seinen Nachfolger Patrick Lück weiter – ein besonderer Moment für die Kult-Band. Nik P. singt mit Andrea Berg "Jung, verliebt und frei"