Narumol schockiert beim "Bauer sucht Frau"-Spezial: "Wir sind getrennt"

Seit 20 Jahren begeistert "Bauer sucht Frau" die Zuschauer. Inka Bause feiert das Jubiläum mit ehemaligen Kandidaten und wirft einen Blick auf bewegende Liebesgeschichten und unvergessliche Momente. Auch Narumol und Josef waren dabei und schockierten die Zuschauer.

Sie haben Herzen aus Holz, Blech und Pizzateig geformt, ihre Hofdamen (und später auch -herren) mit dem Trecker, der Pferdekutsche oder gleich mit einer pinkfarbenen Limousine abgeholt. Es gab Heiratsanträge im Kuhstall und jede Menge Tränen in 20 Jahren "Bauer sucht Frau". Am Donnerstagabend feiert RTL sein Erfolgsformat und lädt dazu erstmals Bauern aus allen Staffeln ein.

Moderatorin Inka Bause schwärmt: "Das ist wie ein großes Klassentreffen". Die 58-Jährige ist seit dem Start dabei, sah 100 Paare zusammenkommen, tanzte auf den 40 Hochzeiten, die durch die Kuppelshow im Fernsehen entstanden – etliche von ihnen sind zwar mittlerweile wieder getrennt, doch das tut der Feierfreude keinen Abbruch. "Wir haben fast 50 Kinder auf die Welt gebracht", jubelt die Moderatorin, als hätte sie selbst Hebammen-Funktionen inne.

Thailänderin Narumol eroberte mit ihrer quirligen Art in Staffel fünf die Herzen der Zuschauer und das des wortkargen Bauern Josef aus Bayern. "Wir sind getrennt!", erklärt Narumol beim Wiedersehen – und lacht herzhaft über ihren Scherz.

Denn die kleine Familie, zu der auch die Töchter Jorafina und Jenny gehören, ist nach wie vor glücklich. Das liegt auch daran, dass die beschwerliche Arbeit auf dem Hof mittlerweile automatisiert läuft: Ein Saugroboter schiebe nun die Kuhfladen weg. "'Bauer sucht Frau' hat mir so viel Liebe gegeben! Ich bin Thailänderin und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück", sagt Narumol unter Tränen. Inka Bause weint direkt mit.

Patrick Romer: "Bin der Bösewicht" Pferdewirtin Carolin (Staffel 19) schmunzelt hingegen, als sie von Narumols Liebesgeheimnis erfährt: Dank ihr habe sie gelernt, dass eine intime Versöhnung wichtig sei, sagt die 27-Jährige, die noch immer Single ist. Dafür können Fans nun freizügige Fotos von ihr im aktuellen Jungbauernkalender sehen: "Ich bin jetzt nicht die Dünnste, aber wenn ihr euch wohl in eurem Körper fühlt, dann zeigt das", so Carolin selbstbewusst.

Bauer Patrick Romer lernte in Staffel 16 gleich fünf Frauen kennen, kam mit Antonia Hemmer zusammen. Nachdem er die aber im "Sommerhaus der Stars" äußert lieblos behandelt hatte, brach ein Shitstorm über den 29-Jährigen herein. "Ich bin der Bösewicht vom See", stellt sich Romer beim Wiedersehen vermeintlich geläutert vor und witzelt: "Lasst mich am Leben."

Als Inka Bause von ihm wissen will, ob er "nun seriös geworden" sei, schwärmt der Bauer von seiner neuen Freundin: "Es war Liebe auf den ersten Blick, bei der bleibe ich!", so der Bauer, der immer noch einen Rekord hält: Er bekam von allen Kandidaten die meiste Liebespost.

Anna Heiser: "Wir geben nicht auf" Sehr viele Liebesbriefe gingen 2018 auch für Bauer Andreas ein, der eine Farm in Kanada hat. Mit Inge fand er in der Show seine Traumfrau. Doch mittlerweile ist alles aus. "Sie hat mich ja verlassen. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit und sie ist weg und ich habe nie mehr was gehört von ihr", sagt der Bauer traurig. Inka Bause verspricht, mögliche neue Interessentinnen direkt an den einsamen Landwirt zu vermitteln.

Wenn es nach Schäfer Heinrich geht, würden die Moderatorin und er ein tolles Paar abgeben – doch Bause winkt ab. Der 58-Jährige hat nach "Bauer sucht Frau" mit seinem "Schäferlied" eine Karriere als Ballermannsänger gestartet. "Das ist eigentlich ein Wahnsinn, was da passiert ist", staunt er.

Er ist bei Weitem nicht der einzige Kandidat, der mittlerweile einen Promi-Status hat: Ex-Hofdame Anna Heiser verdient als Influencerin Geld. "Wenn wir Annas Einkommen nicht hätten, wäre es mit der Farm wahrscheinlich schon zu Ende", gibt ihr Mann Gerald einen Einblick in ihre aktuelle sehr herausfordernde Lage auf der gemeinsamen Farm in Namibia. "Aber wir geben nicht auf", so Anna kämpferisch.

Liebe über Umwege Gekommen sind auch Bauer Michael, der 2022 als erster bisexueller Bauer die Liebe im TV suchte. Volker (Staffel 6), der damals noch eine Frau kennenlernen wollte, hat sich mittlerweile als homosexuell geoutet, auch mehrere lesbische Bäuerinnen suchten in dem Format nach der Liebe.

Und manchmal klappt es auch über Umwege. Wie Michael erzählt, sind viele der Kandidaten gut befreundet und feiern Geburtstage zusammen – dabei funkte es auch schon zwischen ehemaligen Bauern und Hofdamen.

Thorsten hofft, dass Inka Bause erneut als Kupplerin erfolgreich ist: Er hat ein Auge auf Ute geworfen, die sich eigentlich für Bauern Konny aus der letzten Staffel beworben hatte, aber nicht zum Zug kam. Beim ersten Treffen stimmt die Chemie zwischen den Singles schon mal, beide träumen von einem Urlaub im Wohnmobil. Und falls es doch nicht klappt: "Bauer sucht Frau" startet auch 2025 mit einer neuen Staffel sowie dem mittlerweile ebenfalls sehr beliebten "Bauer sucht Frau International"-Ableger.

