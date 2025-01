Neue "Ingo Thiel"-Folgen: So geht es nach dem Skandal von Heino Ferch weiter

Seit 2017 ist Heino Ferch als Sonderermittler Ingo Thiel zu sehen. Das Besondere an der Krimi-Serie ist, dass die Fälle auf echten Verbrechen basieren. Das sorgt für noch mehr Nervenkitzel bei den Zuschauern. Sechs Teile des Krimis "SOKO-Chef Ingo Thiel" wurden bislang ausgestrahlt. Doch wie wird es weitergehen, nachdem die Affäre von Hauptdarsteller Heino Ferch mit seiner Serienkollegin bekannt geworden ist?

Nach Affäre mit Kollegin: So versucht Heino Ferch seine Ehe zu retten

So geht es mit den neuen "Ingo Thiel"-Folgen weiter

Die neuen Folgen von "SOKO-Chef Ingo Thiel" feiern zuerst auf dem Sender ARTE TV-Premiere. Ein paar Monate später werden diese im ZDF ausgestrahlt. Der sechste und bislang neueste Film "Ingo Thiel: Yvonne und der Tod" gab es am 1. November 2024 bei Arte zu sehen. ZDF-Zuschauer werden am 17. März 2025 in Genuss dieser Folge kommen. Bis dahin wiederholt ARTE ein paar der bekannten Fälle. Hier ein Überblick über die zeitnahen Wiederholungen: