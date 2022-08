"Rote Rosen": Wie lange geht die Sommerpause?

In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" geht es um Liebe, Intrigen und Herzschmerz. In diesem Sommer müssen Fans zwischenzeitlich auf neue Folgen verzichten. Wie schon bei "Sturm der Liebe" schickt die ARD nun auch "Rote Rosen" in die Sommerpause und testet auf dem Sendeplatz ein Magazin.