"Sing meinen Schlager": Alle Infos zur neuen VOX-Show mit Inka Bause!

Darf's ein bisschen Schlager sein? Mit "Sing meinen Schlager" hat VOX eine erfolgreiche Erweiterung der Sendung "Sing mein Song" ins TV-Programm genommen. In der ersten Folge begrüßte Moderatorin Inka Bause Schlagerstar Matthias Reim. Seine Songs standen im Mittelpunkt der Sendung. Dieses Mal werden die Lieder von Marianne Rosenberg geehrt. Welcher Promi welchen Song interpretieren wird und alle weiteren Infos findest du hier.

Ein Stern mehr am Schlagerhimmel, der bei VOX auch tief im Oktober noch sommerlich funkeln soll: Die neue Mini-Reihe "Sing meinen Schlager" will jedenfalls eine "Sommerparty der Superlative" bieten – bei einer Freiluftsession im Elbauenpark in Magdeburg. Damit baut der Sender seine erfolgreiche und nicht nur bei Musikfans, sondern ganz offensichtlich auch bei den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern beliebte "Sing meinen Song"-Reihe weiter aus. Kleiner Wermutstropfen: Von der Schlager-Variante soll es bislang erstmal nur zwei Folgen geben. Gut denkbar, dass es bei entsprechendem Anklang weitergeht.