"Udo Jürgens Forever": Alle Infos zur Hommage zum 90. Geburtstag der Legende

Zum 90. Geburtstag und 10. Todestag von Udo Jürgens widmen ARD und ORF dem legendären Sänger eine Hommage. Stars wie Howard Carpendale und Conchita Wurst präsentieren seine größten Hits, begleitet von Erinnerungen und unveröffentlichten Archivaufnahmen.

Udo Jürgens Forever Show und Doku • 23.12.2024 • 20:15 Uhr

Mehr als 1.000 Songs produzierte der am 30. September 1934 in Klagenfurt geborene Sänger, Songschreiber und Komponist Udo Jürgens, der bei seiner Geburt noch Jürgen Udo Bockelmann hieß. 105 Millionen Tonträger sollen es gewesen sein, die sich von ihm bis heute verkauften. Da in diesem Jahr neben seinem 10. Todestag auch der 90. Geburtstag gewesen wäre, sendet die ARD nun eine gemeinsam mit ORF und SRF produzierte Hommage mit einem über zweistündigen Konzert und anschließender Dokumentation.

Zahlreiche Interpreten, von denen viele Udo persönlich kannten, widmen ihm eine "Tribute Gala" mit seinen schönsten Liedern, aufgezeichnet im Münchner Circus Krone am 20. November und nun wenige Tage nach seinem zehnten Todestag (21.12. 2014) ausgestrahlt. Noch einmal geben Howard Carpendale, Wencke Myhre, Thomas Anders, Vanessa Mai, Annett Louisan, Götz Alsmann und der ESC-Gewinner Tom Neuwirth (Conchita Wurst) die Hits des vielseitigen Sängers und Komponisten zum Besten, der zwischen Mitsing-Nummern und gehobenem Deutsch-Chanson sein eigenes Genre fand, zum Superstar avancierte und reichlich Musik- und Boulevardgeschichte schrieb.

Udo Jürgens auf der LED-Leinwand Kulthits wie "Griechischer Wein" und "Merci Chérie" (Nummer eins beim ESC 1966) werden in der Gala vom Udo-Jürgens-Originalorchester Pepe Lienhard begleitet, dazwischen eingestreut Erinnerungen und Wertschätzungen der Interpreten nebst familiären Anekdoten. Mit dabei sind Udos Kinder Jenny und John Jürgens samt Enkelkindern. Die Show wird von Michelle Hunziker und dem Sänger Sasha moderiert, die auch unter anderem mit Udos Enkelkindern plaudern. Auf einer LED-Leinwand wirkt aber auch Udo selbst singend mit, auch das rechtzeitig zum 90. neu entdeckte wehmütige "Als ich fortging" wird nicht fehlen.

"Er war einer der wenigen Künstler, die generationsübergreifend funktioniert haben und noch funktionieren", sagt Sebastian Dehnhardt, einer der beiden Regisseure des anschließenden Starporträts "Udo!", das Fotos und Super 8-Filme aus dem Privatarchiv aufstöbert und Udos Familie ausführlich zu Wort kommen lässt. Einsam soll er tief im Innern gewesen sein, sagt Manfred, der ebenso informative wie loyale Bruder. Aber auch liebevoll und fürsorglich sei er gewesen, soweit das die Tourneen mit ihren hunderttausend Fans denn zuließen. Die hingereckten Hände, die Riesenblumensträuße, sprechen eine deutliche Sprache.

Noch immer hat Panja, Udos erste Ehefrau, etwas Wut im Bauch, wenn sie die Dreistigkeit der jungen weiblichen Fans moniert, aber auch die "Leichtsinnigkeit" des Gatten, der zu wenig "aufgepasst" hat. "Es ist leicht, treu zu sein, wenn du nicht begehrt bist", kontert Udo selbst augenzwinkernd an anderer Stelle des Filmes.

"Mitten im Leben" hieß seine letzte Tournee Die ewige Sehnsucht, die Melancholie und der Weltschmerz waren sein Markenzeichen. Manchmal glückte aber auch Kritik am Spießer, wie der Song vom "ehrenwerten Haus" bezeugt. Alle seine Lieder handelten letztlich immer von der Liebe, so interpretiert sich Udo selbst. Da mochten die gestrengen "Aspekte"-Kritiker noch so sehr die Nase rümpfen.

"Die Sehnsucht ist wie eine Rose, die blüht, und jeder weiß, wie kurz ihr Leben ist", sagt der – warum nicht – sentimentale Sänger Udo Jürgens am Ende des Films. Bei einem Spaziergang am Bodensee ist er 2014 an Herzversagen gestorben. "Mitten im Leben" hieß seine letzte Tournee.

